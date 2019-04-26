شاهد.. سارة الودعاني تستجم بعد الولادة في المالديف

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 04:58 صباحاً - شاركت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني متابعيها بأحدث صور لها بعد ولادة طفلها سعد والتي كشفت عن فقدانها للوزن بشكل واضح.

ظهرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني بالصور التي التقطتها من اجازتها في جزر المالديف وهي ترتدي ملابس فضفاضة تناسب ظهورها على البحر إلا أنه بالرغم من ملابسها الواسعة بدت رشيقة فهي لم تكتسب الكثير من الوزن خلال فترة حملها.

صور خبيرة التجميل سارة الودعان حققت نسبة كبيرة من المشاهدات العالية ولففت أنظارهم برشاقتها بالصور وقد أرفقت هي تعليقاً للجمهور قالت فيه:”يارب يحقق لكم أحلامكم ويسعدكم ويعطيكم فرح وسعادةأبدية”.