فيفي عبده تعترف بتعدّيها بالضرب بـ"قسوة" على ابنتها في "مملكة الغجر"

اعترفت الفنانة فيفي عبده بتعدّيها بالضرب بقسوة على ابنتها عزة مجاهد، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "مملكة الغجر"، مبررة فعلتها بأنها تعلمت من الفنان الراحل أحمد زكي تقديم المشاهد بصدقية، وعدم التمثيل. وأضافت عبده، في مؤتمر صحافي أقيم في فيلا بمنطقة شبرامنت، حضره صنّاع المسلسل: "سعيدة بالعودة للتلفزيون من خلال مسلسل قوي، بعد آخر أعمالي (يا أنا يا انتِ)"، مؤكدة أنّ كل مشاهدها كانت صعبة، وتشعر في كل مرة تقف فيها أمام الكاميرا أنها طفلة تستعد للامتحان. وسألها مؤلف العمل محمد الغيطي، عن المشهد الذي ضربت فيه ابنتها الفنانة عزة مجاهد، وأجابت قائلة: "مابعرفش أمثّل وباضرب بجد، واتعلمت كده من شغلي مع الفنان أحمد زكي". يُذكر أنّ المسلسل يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وتجسد النجمة فيفي عبده دور "ملكة الغجر"، بينما تقوم الفنانة حورية فرغلي بدور الفتاة اليتيمة ياسمينا، الخاضعة لسيطرة الملكة بعدما تولت تربيتها. "مملكة الغجر" من تأليف محمد الغيطي، وإنتاج شركة الذهب، ومدير تصوير حسام شاهين، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في بطولته سامح الصريطي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

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