شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى: فاروق الفيشاوى إنسان رائع فكريا وإضافة قوية لمسرحية الملك لير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، عن سعادتها بلقاء الفنان القدير فاروق الفيشاوى، خلال عرض مسرحية الملك لير، مؤكدة أن وجوده فى المسرحية إضافة قوية.

وقال سلاف: "فاروق الفيشاوى، الرائع إنسانيا وفكريا وفنيا، وجودك فى مسرحية الملك لير إضافة كبيرة للمسرحية ولنا كمشاهدين ومحبين وتلاميذ، حماك الله".





ويواصل النجم يحيى الفخرانى تقديم عروض مسرحيته الجديدة "الملك لير" التى انطلقت أولى لياليها 10 أبريل، مع كوكبة من النجوم؛ منهم فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس ، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم من إخراج تامر كرم.

Advertisements





تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.