شكرا لقرائتكم خبر عن باميلا أندرسون تهاجم حفلا خيريا فى مارسيليا بسبب كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحبت النجمة الأمريكية باميلا أندرسون، من حفل خيرى سنوى لجمع التبرعات لصالح الأطفال الفقراء والبؤساء أقيم فى ملعب نادى أوليمبيك مارسيليا، بعد تخصيص التبرعات لترميم كنيسة نوتردام. Advertisements وقالت باميلا: "الناس يغدقون المال بسخاء على كاتدرائية نوتردام التى احترقت، لكنهم لا يقدمون سوى الفتات حين يتعلق الأمر بأطفال يكابدون وضعا صعبا"

وأضافت باميلا: "أطفال مارسيليا أكثر حاجة لهذا المبلغ الذى تم التبرع به وهو 100 ألف يورو، أما الكاتدرائية فتلقت حتى اليوم ما يقارب المليار يورو، أأمل أن يعاد النظر فى التبرعات التى تدفقت للكاتدرائية حتى يتم استخدامها بالطريقة المناسبة الذى من شأنه جعل الحياة أفضل للجميع".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باميلا أندرسون تهاجم حفلا خيريا فى مارسيليا بسبب كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.