كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتوعد المتجاوزين ببرامج المقالب خلال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد المخالفين والمتجاوزين فى برامج المقالب، المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم.

وأكد في تصريحات صحفية: "سنطبق لائحة الجزاءات على كافة المخالفين فى البرامج وكل ما يعرض على الشاشات خلال شهر رمضان الكريم، نتمنى ألا يكون هناك مخالفات".

وشدد كذلك على ضرورة التزام الأعمال الدرامية بالمعايير المقترحة من لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.