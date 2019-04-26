شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد محيى: النجمة وردة أول من تنبأت بنجاح أغنية "ليه بيفكرونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد محيى، أن يحب صوت الفنانة القديرة الراحلة وردة، مؤكدًا أنها أول من تنبأت بنجاح أغنية "ليه بيفكرونى".

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وقال محيى، خلال لقائه مع هشام عباس فى برنامج شريط كوكتيل المذاع على قناة الحياة: "قابلت الفنانة وردة أول مرة فى حياتى خلال تسجيل أغنيتى ليه بيفكرونى، وكانت هى فى نفس الوقت تسجل أغانى ألبومها، وسمعت الأغنية وقالتلى الأغنية دى حتنجح جدا يا محيى، وكنت مبسوط جدا وبوست ايدها".

ويعتمد برنامج "شريط كوكتيل" على اختيار نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.