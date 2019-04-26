شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد عن الخلاف بين أصالة وأنغام: "هيتصالحوا إن شاء الله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت المطربة سميرة سعيد إلى الخلاف بين كل من الفنانة أنغام وأصالة نصرى فى الفترة الأخيرة، خلال استضافتها فى برنامج Carpool Karaoke بالعربى، الذى يقدمه الإعلامى هشام الهويش مع الإعلامى هشام الهويش على تليفزيون دبى.

Advertisements

وقالت الفنانة سميرة سعيد، ردًا على سؤال المذيع حول الخلاف بين كل من الفنانة أصالة وأنغام: "هيتصالحوا إن شاء الله، ما ينفعش نفضل زعلانيين من بعض.. مافيش حاجة تستاهل فى الدنيا أبدا.. الحب حلو والصداقة حلوة.. وأى مشكلة تتولد كبيرة بعد فترة تصغر.. وبعدين هيضحكوا على الحاجات ده كلها".

وعن الفرص التى أضاعتها خلال مشوارها الفنى، قالت الديفا: "جاتلى فرصة أنى أسافر إلى فرنسا من خلال إحدى أقوى الشركات فى ذلك الوقت.. تنتج أسطوانات وطلبت منى الذهاب إلى فرنسا والغناء بالفرنسية.. ولكن فى أخر لحظة قولت أنا عاوزه أغنى شرقى".

وتحيى الديفا سميرة سعيد حفلها الفنى الثانى فى طنجة بالمغرب يوم 30 أبريل الجارى،حيث أحييت من قبل الثلاثاء الماضى أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها فى كازبلانكا.