شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ناصيف زيتون يحيى أولى حفلاته بمهرجان ليالى الربيع فى طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب السورى ناصيف زيتون أولى حفلاته في طابا، وذلك ضمن فاعليات مهرجان ليالى الربيع فى طابا والذى يقام للعام الثالث على التوالى لتنشيط السياحة فى جنوب سيناء.

قدم ناصيف على المسرح عددًا من الأغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور الخفل الذي يضم عددا كبيرا من الجاليات العربية، إضافة الي جمهوره من المصريين، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى يقودها المايسترو جاك حداد.

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وقدم زيتون أغنيات شو حلو و ونامي ع صدرى ومش عم تظبط معى وقدها وقدود وابنى على كلمة لأبو وديع جورج وسوف وغيرها من الأغنيات التي طلبها منه الجمهور ولبى هو طلبهم وغناها، وقدم حفل افتتاح المهرجان المذيع على الكشوطى وهبة عزت.

يشارك في أحياء ليالى مهرجان ليالى الربيع فى طابا، والذى انطلق مساء الخميس ويستمر حتى 28 أبريل الجارى فريق شارموفرز حيث يقدم حفلا غنائيا بمشاركة فريق أوتوستراد.