محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، أمس الخميس، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بذكرى محمودسى وعيد ميلاد علي بدرخان وفيفي عبده، وتعليقات نجوم الفن على مرض شريف مدكور وحكايات مدحت شلبي مع السينما وكواليس تتر ولد الغلابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| النجوم يدعمون شريف مدكور وشائعات طاردت فيفي عبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.