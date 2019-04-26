تفاصيل دور رامي مالك في فيلم "جيمس بوند" الجديد

قال منتجون الخميس، إن رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار سيلعب دور الشرير في الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة، بينما يقوم الممثل البريطاني دانيال كريغ بدور البطولة وذلك للمرة الخامسة.

وفي تصريح مسجل من نيويورك، قال مالك (37 عاما)، الفائز بجائزة أوسكار عن

تجسيده دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) العام الماضي، "سأحرص على ألا يحظى السيد بوند بنزهة سهلة".

وقدم كريغ شخصية العميل السري الشهير أربع مرات من قبل في أفلام "كازينو

رويال" و"كوانتوم أوف سوليس" و"سكايفول" و"سبكتر".

وينضم إلى كريغ (51 عاما)، وهو سادس ممثل يلعب دور العميل البريطاني السري، عدة ممثلين بعضهم شارك من قبل في سلسلة الأفلام.

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وقال المنتجون إن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.

وتعود النسخة الخامسة والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند والخامسة لدانييل كريغ والأخيرة من حلقات 007 إلى موطنها جامايكا.