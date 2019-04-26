شائعة جديدة عن مرض عادل إمام

نقلت بعض وسائل الإعلام المصرية عن مصدر مقرب من الزعيم عادل إمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى دخوله بشكل سري إلى أحد المستشفيات الخاصة.
وكان قد نفي نجل الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام، وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمةالإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.
وقد حرص المخرج رامي إمام على نفي تلك الشائعات، وقام بطرح فيديو منذ شهر ونصف لوالده خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الرمضاني الجديد"فلانتينو" فيما يبدو كنفي عملي لشائعة المرض.
وقال مصدر إن الزعيم عادل إمام لم يتعرض لأي وعكة صحية، وأنه في منزله برفقة عائلته، مبديًا اندهاشه من الشائعات التي تتردد من حين لآخر، قائلاٌ: "كل شوية يقولوا أنا تعبان أو مت، لكن الحمد لله أنا بخير وكويس، وبطمن الناس".
يذكر أن تداول بعض النشطاء إشاعات كاذبة، عبر مواقع السوشيال ميديا، منذ منتصف مارس الماضي، تفيد تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية ربما تدفعه للاعتزال.
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