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كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 12:51 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة التقطت لها في إحدى حفلاتها. ولفتت الأنظار فيها بإطلالتها حيث ارتدت تايوراً باللون الأبيض مع إضافات سوداء على السترة.
وأكثر ما أثار الاهتمام القفاز الذي وضعته في إحدى يديها وتميّز بطول ذارعه وبزخرفته البراقة.
وأطلق هذا اللوك عدداً كبيراً من التعليقات التي تضمنت التعبير عن الإعجاب الشديد به وبأناقة الفنانة الدائمة.
وتعليقاً على الصورة كتبت شمس: “ثُم يعود وحيداً، كأنه لمّ يختلِط بأحدٍ أبداً”. ويشار إلى أن موضة القفاز عرّضت في وقت سابق من هذا العام الفنانة فرح الهادي لسخرية المتابعين.
وجاء ذلك بعد نشرها صوراً لها على عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، حيث اختارت قفازاً بلاستيكياً من Chanel يصل سعره إلى 800 دولار.
وشبهها عدد من المتابعين بأكياس النايلون التي توزع مع وجبات الطعام الدسمة في بعض المطاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر القفاز يعود مع شمس ويبهر الجميع بعدما عرّض فرح الهادي للسخرية اللاذعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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