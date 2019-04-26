“مينفعش أبقى أم ده”.. سميرة عبد العزيز تتراجع وتقبل العمل مع محمد رمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 12:51 صباحاً - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها لا تمانع العمل مع محمد رمضان، إذا توافر عمل جيد بعيدًا عن إطار العنف والبلطجة، وهو ما يعد تراجعاً عن تصريحاتها التي أدلت بها سابقاً وأثارت جدلًا واسعًا عن الفنان محمد رمضان، والتي اعتبرها الكثيرون تقليلًا واضحًا من قيمته.

وأضافت في لقاء ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنها رفضت العمل مع محمد رمضان، عندما طُلب منها أن تجسد دور والدته في مسلسل “ابن حلال”، مضيفة: “لا.. أنا مخلفش ده”. لكنها عادت وفسرت كلامها بأنها قامت قبل ذلك بدور الأم لقمم ورموز كبيرة مثل الشيخ الشعراوي رحمه الله والسيدة أم كلثوم وأنها لا يمكن أن تقوم بدور أم بلطجي بعد ذلك.

الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أكدت أنها تجري حاليًا بروفات العرض المسرحي الجديد الذي يقوم ببطولته محمد صبحي، مشيرةً إلى أن العرض سيكون مفاجأة للعديد، كما سيتم عرضه في عدد من الدول العربية.