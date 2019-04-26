هل تنتظر نسليهان أتاغول مولودها الأول؟.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة حول حمل الفنانة التركية نسليهان أتاغول في مولودها الأول من زوجها، النجم قادير دوغلو.
عدسات الباباراتزي كانت بالمرصاد للفنانة في أحدث ظهور لها خلال جولة تسوق جمعتها بإحدى صديقاتها في مركز زورلو، حيث استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا الفنانة عن صحة ما يُثار حول حملها.
نسليهان نفت كل ما اشيع حول حملها، وقالت: «صدقوني لا يوجد شيء كهذا، لو كان الأمر كذلك، لما سأخفي؟ كنتم علمتم، ستسمعون مني أولا، في الحقيقة ما لم أفهمه من أين تخرج هكذا أخبار وكيف تخرج؟ لكن الأن هذا ليس موضوع للحديث حتى، كما قلت لو كنت حامل ما كنت لأخفي وكنتم علمتم».
يُذكر أن نسليهان كانت قد فاجأت زوجها منذ أيام، واقتحمت الأستوديو خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد «الوصال»، لتحتفل بعيد ميلاده، وقد انتشرت صوراً من أجواء الحفل، عكست رومانسية الزوجين.
نسليهان أتاغول وقعت في حب قادير دوغلو خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا عام 2016.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «القاع» آخر عمل درامي عُرض لنسليهان، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».
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