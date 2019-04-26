هل سيصبح كينان أميرزالي أباً قريباً؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل» في أحدث ظهور له مع زوجته، الفنانة سينيم كوبال.

الصحفيون سألوا كينان وزوجته عما إذا زارا النجم التركي بوراك أوزجفيت وزوجته الفنانة فهرية أفجان لتهنئتهما على قدوم مولودهما الأول «كاران»، فأجاب بطل «القبضاي»: «نتحدث عبر الهاتف باستمرار، وسنذهب لزيارتهما في أقرب وقت».

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وعن خطط الزوجين للإنجاب قريباً، قال كينان: «كل شئ قسمة ونصيب، سأصبح أباً حينما يحين وقته إن شاء الله»، في الوقت الذي اكتفت فيه سينيم بالابتسامة.

يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي».

من ناحية أخرى، يستعد كينان أميرزالي للعودة لجمهوره بمسلسل جديد بعنوان «باريش»، وتدور أحداثه حول قصة بوليسية تجمع بين العشق والانتقام.