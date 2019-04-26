هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت تقارير نشرها موقع msn. com أن الثنائي الاكثر شهرة في بوليوود علياء بهات ورانبير كابور، يعيشان بمنزل واحد، رغم أنهما غير متزوجين، وبحسب المتداول، يتردد الثنائي على شركات تصميم معماري وداخلي في مومباي من أجل تجهيز مقرهما.

ومع ذلك، رفضت علياء بهات الأخبار على الفور، وقالت ممثلة فيلم “Raazi” إن كل ذلك مجرد شائعات لأن العقار الذي اشترته كان فقط مكتب لشركة الإنتاج الجديدة، Eternal Sunshine Productions، التي افتتحتها.

كانت علياء ورانبير يواعدان بعضهما البعض منذ العام الماضي، لكن كلاهما لم يكونا منفتحين على علاقتهما حتى وقت قريب، عندما اعترفا في حفل توزيع الجوائز بحبهما لبعضهما البعض.

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بعد فوز علياء بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم “Raazi”، اعترفت علنا بعلاقتها برانبير في خطاب قامت بإلقائه في أثناء تسلم الجائزة، قالت: “ميجنا ، بدونك، لم يكن الفيلم ليكتمل شكرا لك، وكذلك معلمي كاران، ثم قالت على المسرح: “حبي المميز، أحبك يا رانبير”.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول زواجهما، لكن كلاهما نفى ذلك أيضا، وقالت علياء في مقابلة: “أنا أصغر من أن أفكر في ذلك، عندما أشعر أن هناك حاجة إلى وجود علاقة أقوى معه، سوف أفعلها، أما الآن، أنا متزوجة من وظيفتي”.

سيقوم رانبير وعليا بمشاركة الشاشة لأول مرة في فيلمهما “براهماسترا” من أحراج ايان موخرجي، يضم الفيلم أيضا أميتاب باتشان وموني روي و ديمبل كاباديا، ومن المقرر أن يصدر في عيد الميلاد هذا العام.