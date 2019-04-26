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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية روبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها برفقة بطل العالم هافثور يوليوس بيورنسون أو «ذا ماونتن».
الصورة التقطت لها من كواليس تصوير فيلم «حملة فرعون»، والذي تشارك في بطولته، وتظهر الصورة الفرق الكبير بينهما في الطول وحجم العضلات حتى أنها تبدو إلى جانبه كالأقزام.
وتقدم روبي، خلال الفيلم بعض مشاهد الأكشن بمهارة عالية، وهو ما يعد دورا جديدا عليها.
فيلم «حملة فرعون» تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب “يحيى” الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.
يذكر أن روبي قد تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «بطل عادي»، مع المنتج جمال العدل، وذلك للوقوف أمام محمد رمضان في البطولة النسائية والذي سيبدأ تصويرها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويأتي تعاقد الفنانه روبي على بطولة الفيلم ليكون العمل الثاني الذي يجمعها برمضان في السينما بعد فيلم «الكنز»، حيث سيقوم بإخراج العمل ماندو العدل وإنتاج جمال العدل في عودته الأولي للسينما بعد توقفه خلال السنوات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي مثل العصفورة بجانب بطل العالم «ذا ماونتن» في كواليس «حملة فرعون».. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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