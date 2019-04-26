بعد إصابته بالسرطان.. نشوى مصطفى تساند شريف مدكور في أزمته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على مساندة الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلانه إصابته بسرطان القولون، واستعداده للخضوع لجراحة في الاسبوع الأول من شهر رمضان.

ووجهت نشوى مصطفى رسالة خاصة لشريف مدكور، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قالت فيها: “يا شريف أنا بحبك أوي، بحب روحك الطيبة وقلبك اللي مليان نور ومحبة فاكر يشريف في فترة من حياتي مريت بتجربة مرار خلتنى في منتهى الضعف الإنساني وإحنا ساعتها مكنتش اصحاب خالص”.

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وأضافت: “فاكر لما كلمتني — عمري ماانسى وقفتك النفسية جنبي عمري ما أنسى أد إيه كنت بتقويني وفضلت معايا لحد مااتطمنت إني بقيت كويسة — عمري ما أنسالك الموقف ده أبداً — وقت شدتي لقيتك موجود — وبعدها عرفت أد إيه أنت إنسان كبير من زملا كتير كل ما أحكى لهم وقفتك معايا اسمع منهم حكاوي طيبة عنك مع الغريب قبل القريب”.

واتابعت: “يا شريف من شهرين عزمتني على العشا عندك وقلت لي أنا مجمع أقرب الناس لقلبي وعايزك تكوني موجودة واعتذرت لك ساعتها علشان كان يوم خطوبة بنتي — ماليش دعوة أنا عايزة عزومة عشا قريب — والا أقول لك خليها فطار أو سحور — يا كريم ياللي من بيت كريم — مستنية ياغالى تليفون العزومة واحنا بنحتفل بتمام شفاك يارب يحبب فيك خلقه كمان وكمان”.

وكان الإعلامي شريف مدكور، قد كشف إصابته بسرطان القولون واستعداده للخضوع للجراحة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “راي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية “ten”.