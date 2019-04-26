لقاء الخميسي: رفضت هذا العمل بسبب زوجي وندمت عليه بعد ذلك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، عن عمل فني رفضته بسبب زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، ولكنها ندمت على عدم المشاركة فيه بعدها.

لقاء الخميسي، قالت خلال لقائها في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e، إنها عرض عليها دور في فيلم «إحكي يا شهر زاد»، ولكنها رفضته بسبب بعض المشاهد التي لم تستطع تأديتها.

وأضافت، أنها وقتها كانت تزوجت من حارس المرمى محمد عبدالمنصف، لذا لم تستطع قبول الدور، كما أنها شخصيًا شعرت أنها لن تستطيع تأديته.

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وأكدت أنها ليس لديها اعتراض على أي دور أو مشهد، لأنه في النهاية تمثيل، لكنها لا تستطيع تقديم نوعية محددة من الأدوار، موضحة أنها حزنت لرفضها دور في عمل مهم.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل «أبواب الشك»، وشاركها في بطولته خالد سليم وجيهان خليل، وعائشة بن أحمد، وأحمد صلاح حسني، ونبيل عيسي وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج.

«إحكي يا شهرزاد»، فيلم مصري من إنتاج العام 2009 من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله، وبطولة منى زكي، محمود حميدة وحسن الرداد.