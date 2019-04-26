سميرة عبدالعزيز تتراجع عن تصريحاتها حول محمد رمضان وتقبل العمل معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز، حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية بتصريحاتها حول عدم العمل مع الفنان محمد رمضان، بسبب أعمال العنف والبلطجة التي يقدمها.

سميرة عبدالعزيز، قالت خلال لقائها في برنامج «هذا الصباح»، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنها لا تمانع العمل مع محمد رمضان، إذا توافر عمل جيد بعيدًا عن إطار العنف والبلطجة، وهو ما يعد تراجعاً عن تصريحاتها التي أدلت بها سابقاً والتي اعتبرها الكثيرون تقليلًا واضحًا من قيمته.

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وكانت سميرة عبدالعزيز، قد قالت في تصريحاتها السابقة، إنها رفضت العمل مع محمد رمضان، عندما طُلب منها أن تجسد دور والدته في مسلسل «ابن حلال»، قائلة: “لا.. أنا مخلفش ده”، لكنها عادت وفسرت كلامها بأنها قامت قبل ذلك بدور الأم لقمم ورموز كبيرة مثل الشيخ الشعراوي رحمه الله، والسيدة أم كلثوم، وأنها لا يمكن أن تقوم بدور أم بلطجي بعد ذلك، واعتذرت لمحمد رمضان، بعدها.

كما أكدت أنها تجري حاليًا بروفات العرض المسرحي الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان محمد صبحي، مشيرةً إلى أن العرض سيكون مفاجأة للعديد، كما سيتم عرضه في عدد من الدول العربية.