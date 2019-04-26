شبه كبير بين ياسر جلال وابنته فريدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لا يتحدث الفنان المصري ياسر جلال كثيرا عن حياته الشخصية، كما أن الجمهور لا يعرف الكثير عنها.

ياسر جلال متزوج من خارج الوسط الفني من هبة عبدالمنعم، وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، وأنجب منها ابنته فريدة وابنه جلال.

الجمهور تداول صور ياسر جلال برفقة ابنته، والصور مر عليها عدة سنوات، حيث كانت في سن صغير، ولاحظ الجمهور الشبه بينهما.

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الفنان المصري أكد مؤخرا أنه ليس لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يكون له أي حساب.

ياسر جلال ينافس في رمضان من خلال مسلسل “لمس أكتاف”، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، خالد كمال، كرم جابر، أحمد محارب، هبة عبدالغني، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز.

ويعد مسلسل “لمس أكتاف” هو البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس “ظل الرئيس” في رمضان 2017، و”رحيم” في رمضان 2018، واللذان حققا نسبة نجاح كبيرة خاصة أنه ظهرا فيهما بشكل مختلف تمامًا بعد غياب طويل عن الدراما.