طليقة زوج أنغام تنفي رقصة «الغيظ» وتدافع عنه: راجل محترم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت ياسمين عيسى، طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، رسالة خاصة لمتابعيها ردت فيها على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول رقصها على نغمات أغنية «أشوف فيك يوم» بحفل عيد ميلادها، وحقيقة إغاظتها لطليقها.

ياسمين عيسى، نشرت صورة لأحمد إبراهيم، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بالنسبة للفيديو المنتشر في عيد ميلادي وسط أهلي وأصحابي، غير صحيح ما تم نشره إني أوجه رسالة لأحمد بأغنيه معينة».

وأضافت: «فيه 5 أغاني اشتغلوا وقت التورتة، ومش عارفة ليه مسكتوا في الأغنية دي علشان يتعمل منها بوست أو منشن أو تاج ليه أو ليا».

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وتابعت: «أنا وأحمد علاقتنا كويسة، وراجل محترم، ولم يتخلى عن مسئوليته تجاهي وتجاه أولاده في أي لحظة كعادته، وكفاية مغالطة ومزايدة وتعليقات على حياتنا الشخصية، وتجاوز في الألفاظ السخيفة، وأي تعليق غلط أو مستفز بيضر ولادنا».

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من الفنانة أنغام، في فبراير الماضي، وأثار خبر زواجهما ضجة كبيرة، خاصة أنهما تزوجا دون علم زوجته، وهي ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة.

وحصلت ياسمين عيسى، على الطلاق مؤخرًا، وأكد أحمد عيسى أن طفليه يعيشان مع والدته وأن والدتهما تراهما وقتما تشاء.