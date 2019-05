في عيد ميلاده الـ79.. أبرز 10 أفلام للممثل الأمريكي آل باتشينو

يحتفل الممثل الأمريكي آل باتشينو، الخميس، بعيد ميلاده الـ79، فيما ينتظر أن يُعرض له في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أحدث أفلامه مع المخرج مارتن سكورسيزي، "ذا إيريش مان"، أمام روبرت دي نيرو، ويجسد شخصية الناشط النقابي "جيمي هوفا"، بالإضافة إلى تجسيد شخصية "الملك لير" في ملحمة شكسبير الكلاسيكية.

وكان آخر عمل شارك فيه آل باتشينو فيلم "هانج مان" عام 2017، وقدم خلاله شخصية المحقق المتقاعد آرشيل، حيث تخلى عن شخصياته الكلاسيكية التي حققت جوائز الأوسكار والجولدن جلوب.

وألفريدو جيمس آل باتشينو، الملقب بآل باتشينو، تمتد جذور أجداده إلى مدينة في صقلية تدعى "كورليوني".





ومع بلوغه الـ79، يعد "آل باتشينو" أحد أبرز وأهم نجوم السينما، بفضل الحالة الساحرة التي يتقمص بها شخصياته منذ قيامه ببطولة ثلاثية "العراب" التي بدأت في السبعينيات وانتهت في التسعينيات، مروراً بكل الأعمال التي قدمها، ونال العديد منها جوائز وتكريمات، من بينها جائزة الأوسكار، وجائزتا توني، وجائزتا إيمي، وجائزة الأكاديميَة البريطانية للأفلام، و4 جوائز جولدن جلوب.





ورغم شهرة آل باتشينو بأداء رجل العصابات خلال ثلاثية "الأب الروحي"، و"الوجه ذو الندبة"، وغيرها من الأدوار، إلا أنه برع أيضاً في الأفلام الرومانسية، ومنها "Scent of a Woman"، للمخرج مايكل بريست، وفي أعمال أخرى منها "Carlito's Way" "Heat"، "Donnie Brasco"، "The Devil's Advocate".

وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ79، نقدم أهم 10 أعمال آل باتشينو السينمائية:

1- "The Godfather"

رُشح آل باتشينو عام 1972 لأوسكار أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم "The GodFather"، والذي جسد خلاله دور الابن الأصغر "مايكل" لكبير إحدى عائلات المافيا في نيويورك، فيتو كورليوني.

وقد استثمر باتشينو نجاحه في دور زعيم المافيا مايكل كورليوني في الجزء الثاني من فيلم "العراب" عام 1974، الذي يُعتبر الأكثر ربحاً في التاريخ، مُزيحاً "ذهب مع الريح" عن عرشه.

2- "Serpico"

الفيلم للمخرج الكبير سيدني لوميت، وأحداثه مقتبسة عن قصة حقيقية لشرطي اسمه فرانك سيربيكو "آل باتشينو"، يحارب الفساد الموجود في أقسام الشرطة، والمنتشر بين أفرادها، وهو من إنتاج عام 1973.

3- "And Justice for all"

يقوم "آل باتشينو" بدور آرثر كريك لاند، المحامي المثالي، الذي يترافع في قضية اغتصاب، ويعتبر هذا الدور واحدا من أفضل الأدوار التي قام بها آل باتشينو، وتم ترشيحه عنه لجائزة الأوسكار عام 1979.

4- Scarface" 1983"

ملحمة رجل العصابات الأسطورية، من إخراج براين دي بالما، وتدور أحداثه حول قصة صعود رجل عصابات كوبي إلى السلطة، ثم سقوطه، ويُجسد آل باتشينو الدور بأسلوبه الناجح الذي اعتاده جمهوره من المراهقين.





5- Sea of Love" 1989"

في فيلم الإثارة للمخرج هارولد بيكر، يلعب "آل باتشينو" دور شرطي يطارد قاتلًا متسلسلًا، ويجد الضحايا من خلال الإعلانات الشخصية في الصحف.

دور المحقق فرانك كيلر، الشخصية الفوضوية العابثة، مهد الطريق لـ"آل باتشينو" لتقديم أفلامه التي صدرت في حقبة التسعينيات، ذات الميزانيات المنخفضة، مثل فيلم ديك تريسي Dick Tracy، الذي صدر عام 1990، وفيلم طريق كارليتو Carlito's Way، الذي صدر عام 1993، وفيلم محامي الشيطان The Devil's Advocate، الذي صدر عام 1997.

6- "Scent of a Woman"

فاز آل باتشينو بجائزة الأوسكار، عن فيلم صدر عام 1992، وهو عطر امرأة Scent of a Woman، الفيلم الذي يمثل ذروة قدراته التمثيلية.

7- Heat" 1995"

ملحمة رائعة للمخرج مايكل مان، وتدور أحداثها حول مطاردة بين رجال الشرطة واللصوص، والفيلم يجمعه بالنجم مع روبرت دي نيرو، حيث يؤدي باتشينو دور المحقق، بينما يؤدي "دي نيرو" دور الص لمحترف، ولعب باتشينو شخصيته ببراعة مذهلة تجعله واحداً من أهم الأدوار في حياته.





8- "Donnie Brasco"

الفيلم الذي أخرجه ميك نويل عام 97 يدور حول شخصية "براسكو" وهو عميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتسلل إلى عالم المافيا ليتعرف أكثر على حياتهم.





Any Given Sunday" -9"

استطاع آل باتشينو أن يبهر الجميع بدوره كمدرب كرة قدم أمريكية في إطار دارمي رائع عام 1999، من خلال الفيلم الذي أخرجه أوليفر ستون.





10- Insomnia" 2002"

يُعد هذا الدور من أكثر أعمال آل باتشينو جرأةً، وأخرجه كريستوفر نولان، ويدور حول شخصية المحقق ويل دورمر الذي انتقل إلى ألاسكا للتحقيق في جريمة قتل غير عادية.