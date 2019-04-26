محمد عبده: "يا غافية قومي" إضافة جديدة لمشواري الفني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الجمعة 2019.4.26 12:44 صباحا بتوقيت أبوظبي 50 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> في لقاء خاص وحصري مع العين الإخبارية كشف الفنان السعودي محمد عبده عن تفاصيل البومه الجديد وكواليس حفله بالقاهرة.

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