دقّوا عالخشب .. دويتو بين حسين الجسمي ومروان خوري يؤكّد على المحبّة بين الشعبيْن اللبنانيّ والإماراتي

اسماء السيد - دقّوا عالخشب هو عنوان الدويتو الوطني بين الفنّان حسين الجسمي والفنان مروان خوري الذي يؤكّد على عمق روابط الصداقة والمودّة بين الشعبيّن اللبناني والإماراتي. وقد تمّ الكشف عن كواليس هذا العمل وأهدافه خلال مؤتمر صحفيّ دعا إليه راعي هذه الخطوة سفير دولة الإمارات العربيّة المتحدّة في لبنان حمد الشامسي. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:

سعيد حريري من بيروت: في إطار عام التسامح، وبفكرة من رئيس قطاعيْ الموسيقى والإذاعات في “أم. بي. سي” زياد حمزة، وبرعاية سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي تمّ إطلاق الدويتو المشترك ما بين الفنّان اللبنانيّ مروان خوري، والفنّان الإماراتي حسين الجسمي، والذي يحمل عنوان “دقّوا عالخشب” كخطوة فنيّة تؤكّد على محبّة الشعبيْن اللبنانيّ والإماراتيّ.

كتب كلمات هذا الدويتو شاعر الوطن الإماراتي علي الخوّار وصاغ اللحن والكلمات اللبنانيّة الفنّان مروان خوري. كاميرا “"الخليج 365"” حضرت المؤتمر الصحفيّ الذي تمّ خلاله إطلاق هذا العمل الفنيّ وإلتقت بالسفير الإماراتي، وبالأستاذ زياد حمزة، وكانت دردشات مع الفنّان مروان خوري، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسّان حاصباني، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانيّة مع دولة الإمارات العربيّة المتحدّة فؤاد مخزومي.

كلّ الفاصيل في التقرير المصوّر المنشور أعلاه.