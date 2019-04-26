شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يساعد ناصر سيف فى كلبش 3 لإنقاذ ابنته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد "كلبش3" المقررعرضه فى رمضان المقبل على شاشة on e، حيث سلم باهر دويدار مؤلف العمل 28 حلقة كاملة من المسلسل، على أن يسلم الحلقتين الأخيرتين خلال الـ 48 ساعة المقبلة لشركة "سينرجى" المنتجة للعمل .

ويظهر ناصر سيف خلال أحداث الجزء الثالث من المسلسل، بدور رجل أعمال كبير وصحفي قديم له مواقف سياسية مع البلد، وعندما يشك فى المنظمات التى يتعامل معها ويفضحهم، يهددونه بابنته والتى تجسدها الممثلة الشابة "نور إيهاب" ولكن يقف بجانبه النجم أمير كرارة كى ينقذ ابنته من أيدى هذه المنظمات.

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.