شكرا لقرائتكم خبر عن ارموا المشاعر بالزلط.. يارا عبيد تعود بأغنية "بنات كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "علاقات كتير كانت غلط آخرتها دايمًا مش تمام، ارموا المشاعر بالزلط لما النتيجة تكون كلام".. بهذه الكلمات تستعد المطربة يارا عبيد لإطلاق أجدد أغانيها المنفردة "بنات كتير"، والتى تنتهى حاليًا من وضع لمساتها الموسيقية عليها تمهيدًا لطرحها للجمهور بشكل فيديو كليب قبل انطلاق الموسم الرمضانى.

يارا من أجدد الأصوات الصاعدة فى مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة، بدأت رحلتها الغنائية من منصة الساوند كلاود، بإطلاقها عدة أغانى ذات طابع "الكوفرز"، أعادت خلالها تقديم أشهر الأغانى العربية على طريقتها الخاصة، وأطلت بأولى حفلاتها الرسمية فى مارس الماضى، ووتعيدها هذه الأغنية للساحة بعد قرابة شهرين فقط عن إطلاق آخر أغانيها "الأوريجينال" تحت مسمى "القهوة".