شكرا لقرائتكم خبر عن "يخربيتك يا كيف".. أمير عيد يشعل حفل التجمع مع طارق الشيخ وهنا غنيم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يخربيتك يا كيف ويخربيت معرفتك، دمك خفيف بس يا ريتني ما عرفتك".. ما أن نطق أمير عيد بهذه الكلمات حتى تمكن من "هز" ساحة حفلته بالتجمع الخامس بصيحات الآلاف من الحضور إبان تقديمها بمشركة مطرب الأغنية الشعبية طارق الشيخ.

دخول ساخن اختاره أمير ليخطف انتباه الجمهور إبان استلامه راية الحفل الطويل من الفنان محمود العسيلي ومن بعده زاب ثروت، ليقرر تغيير مسار الحفل ل"زون" أكثر حماسة بتقديمه توليفة من أشهر أغاني كايروكي بدأها بأغنية "ليلى" التي يهديها لزوجته، مع غنائه "هاتلنا بالباقي لبان" من البوم الفرقة الجديد "أبناء البطة السوداء".

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وتكمن المفاجأة الأكبر بانضمام طارق الشيخ له على المسرح لتقديم أغنيتهما الأكثر شهرة ومشاهدة على اليوتيوب "الكيف"، بعدما سبقه الشيخ بمشاركته الغناء مع زاب ثروت بأغنية "غدر الصحاب" في افتتاحية السهرة، لتاخد الحفل مسارا أكثر رقة مؤقتًا بصعود المطربة هنا غنيم على المسرح لتشارك أمير عيد أغنية كايروكي القديمة "عندي قمر بسهر معاه"، ومن بعدها أشعلت الساحة بتقديم أغنيتها الجديدة "ذكريات حياتي".

ووضع الثلاثي أمير والشيخ وهنا لمستهم الغنائية وسط مشاركتهم في إحياء حفل إحدى شركات المياه الغازية الكبرى في مسرح المنارة بالتجمع الخامس، أول حفل يجمع سبعة مطربين معا، من نجوم الأندرجراوند ونجوم الأغنية الشعبية، جمعهم مع المطرب أبو والمطرب محمود الليثي والفنان زاب ثروت والفنان محمود العسيلي وتستمر على مدار 6 ساعات متواصلة، ويجتمع النجوم السبعة معا وبشكل منفصل في نفس الوقت بتقديم حفل طويل على ثلاثة مسارح مواجهة للجمهور في تجربة جديدة من نوعها في عالم الحفلات.