رامي مالك "شرير" أحدث أفلام جيمس بوند

قال منتجون، الخميس، إن رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار، سيلعب دور الشرير في الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة "جيمس بوند"، بينما يقوم الممثل البريطاني دانيال كريج بدور البطولة وذلك للمرة الـ5.

وفي تصريح مسجل من نيويورك، قال مالك، البالغ من العمر 37 عاماً، والفائز بجائزة أوسكار عن تجسيده دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية في فيلم "الملحمة البوهيمية": "سأحرص على ألا يحظى السيد بوند بنزهة سهلة".



Advertisements

وقدم كريج شخصية العميل السري الشهير 4 مرات من قبل في أفلام (كازينو رويال)، و(كوانتوم أوف سوليس)، و(سكايفول)، و(سبكتر).

وينضم إلى كريج، البالغ من العمر 51 عاماً، وهو سادس ممثل يلعب دور العميل البريطاني السري، عدة ممثلين بعضهم شارك من قبل في سلسلة الأفلام.

وقال المنتجون إن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة، منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.