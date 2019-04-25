عزوز عادل يساعد فتحى عبد الوهاب فى تجارة المخدرات بـ "لمس اكتاف"

أوشك الفنان الشاب عزوز عادل على الانتهاء من تصوير دوره فى مسلسل "لمس أكتاف" مع النجوم ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، حيث يتبقى له ما يقرب من أسبوع على الانتهاء من تصوير كل مشاهده.

ويجسد عزوز عادل شخصية "سليمان" والذى يساعد فتحى عبد الوهاب "حمزة"، فى تجارة المخدرات، حيث إنه يفعل أى شيء خارج عن القانون من أجل الوصول لهدفه بإستخدامه كل الطرق غير المشروعة.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

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