شكرا لقرائتكم خبر عن "شدة وتزول" .. دعوات من نجوم الفن والإعلام لـ"شريف مدكور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان الإعلامى شريف مدكور ، بإصابته بورم فى القولون، حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على توجيه رسائل دعم ودعوات بالشفاء .

وكتبت الإعلامية ريهام سعيد، قائلة :"بحبك و بحترمك و شدة و تزول هو مرض خبيث و السرطان حاجه سخيفه بس عبيطه كلنا معاك ووراك".



ريهام سعيد

وقال الفنان محمود البزاوى:" شريف مدكور بالنسبة لى وجه التفائل و السعادة حد اللي في قلبه على لسانه كده..كنت بتفرج على برامجه اللي دايما بيقدم من خلالها محتوى لطيف ولذيذ و عمره ما استخدمها للرد على الناس اللي بتعترض على شخصه..ربنا يشفيك يا شريف يا جميل و ترجع لينا بكل صحه وسعادة زي ما عودتنا دايما شريف مدكور".



محمود البزاوى

وغرد النجم أمير كرارة، قائلاً :"ألف سلامه عليك شريف مدكورالراجل المحترم ربنا يشفيك ويعافيك ويشيل عنك".



أمير كرارة

وكتب الفنان صلاح عبد الله:"عمري ماشفتك غير في الشارع بتاعك شارع شريف ، وكنت دايماً بنبسط لما بشوف برنامجك ولما عرفت حالتك الصحية دلوقتي إضايقت وزعلت قوي واللي هون عليا إن كل الناس بتحبك وبتدعيلك بالشفاء التام والعاجل بفضله تعالى".



صلاح عبد الله

وطالب الفنان أحمد فلوكس، جمهوره الدعاء للإعلامى شريف مدكور، قائلاً:" ربنا يقومك بالسلامه يا شريف .. دعواتكم للراجل ده"، وعلقت الفنانة هنا شيحة قائلة:"ربنا يشفيك يا شريف .. أنت راجل خلوق وطيب والناس بتحبك وقلبك أبيض .. إن شاء الله تقوم بالسلامه" وقالت الفنانة بدرية طلبة:" ربنا يتم شفاك على خير وتقوم لحبايبك وأهلك وأصحابك وشغلك بالسلامة ياغالي يامحترم".

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أحمد فلوكس

هنا شيحة

وعلقت نشوى مصطفى، على منشور للإعلامى شريف مدكور يشكر من خلاله جمهوره الذى حاول الإطمئنان على صحته ، وقالت :"ياشريف أنا بحبك أوى أنا وكل الناس اللي اعرفهم أمى لما عرفت أنك تعبان قعدت تدعيلك كتير أوى وبتقول لك حتخف وتبقى زي الفل بإذن الله".



نشوى مصطفى

وكان المذيع شريف مدكور، أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا : "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سيجرى عملية لإزالة الورم.. وسيباشر عمله "