"حلاوتنا لما نرضى بحياتنا".. العسيلى يلهب أجواء التجمع مع زاب ثروت "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا مش زعلان، أوقات بيبان إن الكسبان خسران".. جرعة كئيبة مفاجئة بدأ بها الفنان محمود العسيلى حفلته الغنائية الكبرى على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر أغنية "أنا مش مضمون".
وسرعان ما بدأت الحفلة في تغيير "ريتمها" الموسيقى سريعا بتقديم العسيلى خليط من أغانيه منها المبهج تماما، بداية من "كان فيه بنت اسمها ترررم" والتى دعا خلالها الجمهور بالتفاعل والرقص على إيقاعاتها عقب إعادة توزيعها بشكل "إيقاعات طبلة راقصة"، مع مزجها بأغنية "فى حتة تانية" واغنيته الحماسية الأشهر "تقدر تطير من غير جناحات".
وتفاجئ الحضور بدخول للفنان زاب ثروت ليشارك الغناء مع العسيلى فى تقديم أغنيتهما المشتركة "السعادة"، قدم خلالها العسيلى كوبليه "ياه حلاوتنا لما نرضى بحياتنا، وقلوبنا فاتحينها لخلق الله"، ليترك من بعدها الساحة ليتولى زاب الفقرة التالية من الحفل على ثانى مسارح المكان، مقدما مزيج من أشهر أغانيه منها "نور"، ومن بعدها إطلالة خاطفة بماركة طارق الشيخ بأغنية "غدر الصحاب".
وافتتح العسيلى بتوليفته الغنائية أول حفل يجمعه مع ستة مطربين معا، بمشاركة أمير عيد، فوكال فرقة كايروكي، والمطرب أبو والمطربة هنا غنيم، مع حلول ثلاثة ضيوف على رأسهم طارق الشيخ وبمشاركة محمود الليثى وزاب ثروت، وتستمر على مدار 6 ساعات متواصلة، ويجتمع النجوم السبعة معا وبشكل منفصل فى نفس الوقت بتقديم حفل طويل على ثلاثة مسارح مواجهة للجمهور فى تجربة جديدة من نوعها فى عالم الحفلات.
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