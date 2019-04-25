صور..ملوك الأكشن فى جلسة تصوير ترويجية للنسخة 25 من "جيمس بوند"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أبطال النسخة الـ25 من الفيلم البريطانى الشهير "جيمس بوند" على التقاط مجموعة من الصور الدعائية لإنطلاق الفيلم بجميع دور العرض العام المقبل .

بطل فيلم جيمس بوند دانيال كاريج ويضم الفيلم الممثلون ليا سيدوكس وآنا دي أرماس ودانييل كريج ونومي هاريس ولاشانا لينش ، وستدور أحداث الفيلم حول عملية تجسس خطرة تحبطها المخابرات البريطانية.

الممثلة ليديا سودكس Advertisements يذكر أن الممثل دانيال كاريج ، لعب دور البطولة فى أخر 7 أجزاء من الفيلم الذى يستحوذ على مشاهدة ومتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم

كارى جوجى ودانيال كارج

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