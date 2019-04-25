تعرف على إيرادات شباك تذاكر الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تشهد السينمات حالياً عرض مجموعة من الأفلام هي "البدلة"، "اللعبة الأمريكاني"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري"، "قصة حب" و"ضغط عالي". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر -أمس الخميس- وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي، مبلغ 178 ألف 522 جنيه. وجاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الأربعاء على النحو التالي:

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