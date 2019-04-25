هنا شيحة لـ شريف مدكور: "ربنا يشفيك يا راجل يا أبو قلب أبيض"

وجهت النجمة هنا شيحة رسالة، للإعلامي شريف مدكور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ذلك بعد تعرضه لأزمة صحية حادة تبين من خلالها بإصابته بمرض سرطان القولون، حيث نشرت صورته و علقت كاتبة عليها: "ربنا يشفيك يا شريف .. انت راجل خلوق وطيب والناس بتحبك وقلبك ابيض .. ان شاء الله تقوم بالسلامه". "ربنا يشفيك يا شريف .. انت راجل خلوق وطيب والناس بتحبك وقلبك ابيض .. ان شاء الله تقوم بالسلامه". يذكر أن النجمة هنا شيحة شاركت مؤخراٌ في مسلسل "أرض النفاق" و هو بطولة كل من محمد هنيدي، دلال عبدالعزيز، محمد ثروت، سلوي محمد علي، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، فتوح أحمد، و من تأليف أحمد عبد الله، و إخراج سامح عبد العزيز.

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