هنا شيحة تنعي والدة هشام عباس

نعت الفنانة هنا شيحةوالدة النجم هشام عباس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "انا لله وانا اليه راجعون.. خالص العزاء للزميل الفنان هشام عباس في وفاة والدته البقاء لله". للزميل الفنان هشام عباس في وفاة والدته البقاء لله". يذكر أن النجمة هنا شيحة شاركت مؤخراٌ في مسلسل "أرض النفاق" و هو بطولة كل من محمد هنيدي، دلال عبدالعزيز، محمد ثروت، سلوي محمد علي، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، فتوح أحمد، و من تأليف أحمد عبد الله، و إخراج سامح عبد العزيز.

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