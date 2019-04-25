أدعو له بالشفاء.. المؤلف المسرحي والتليفزيوني والسينمائي مدحت يوسف يمر بأزمة صحية

المؤلف المسرحي والتليفزيوني والسينمائي مدحت يوسف يمر بأزمة صحية، حيث تعرض لنزيف فى المخ وتم نقله اليوم إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى لاجراء جراحة ،عاجلة،يجريها له الدكتور مصطفى زين العابدين استاذ جراحه المخ والاعصاب بالقصر العينى.
يذكر أن الكاتب مدحت يوسف تولى إدارة
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