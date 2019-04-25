أدعو له بالشفاء.. المؤلف المسرحي والتليفزيوني والسينمائي مدحت يوسف يمر بأزمة صحية

المؤلف المسرحي والتليفزيوني والسينمائي مدحت يوسف يمر بأزمة صحية، حيث تعرض لنزيف فى المخ وتم نقله اليوم إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى لاجراء جراحة ،عاجلة،

يجريها له الدكتور مصطفى زين العابدين استاذ جراحه المخ والاعصاب بالقصر العينى.



يذكر أن الكاتب مدحت يوسف تولى إدارة

المسرح الكوميدي لفترة، وبعدها استقال ليتفرغ للكتبة ومن أعماله المسرحية، (حلو وكداب)، (هي والتلامذة)، و (مين ضحك على مين)، ومن اعماله التليفزيونيًة(نعتذر عن هذا الحلم)،و (اتنين تحت الصفر)،ومن اعماله السينمائيًة (البرئ والصورة)، (اليافطة).