محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا في نادي القطامية

يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 2 مايو من الشهر المقبل، في نادي القطامية الرياضي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة

مساء.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر"، و هو بطولة كل من حسن يوسف، تامر عبد

المنعم، مادلين طبر، فريال يوسف، مظهر أبو النجا، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، عمر حسن يوسف، إنجي شرف، فايق عزب، منير مكرم، علاء مرسي، كريم كوجاك، أحمد منير، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.