الارشيف / فن ومشاهير

محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا في نادي القطامية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 2 مايو من الشهر المقبل، في نادي القطامية الرياضي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة

مساء.

 

يذكر أن الفنان محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر"، و هو بطولة كل من حسن يوسف، تامر عبد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المنعم، مادلين طبر، فريال يوسف، مظهر أبو النجا، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، عمر حسن يوسف، إنجي شرف، فايق عزب، منير مكرم، علاء مرسي، كريم كوجاك، أحمد منير، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا في نادي القطامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا