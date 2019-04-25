بالفيديو.. هايدي موسي تطرح أحدث أغانيها

طرحت النجمة هايدي موسى أحدث أغانيها بعنوان "أنا اتعودت"، عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبدالجابر. يذكر أن الفنانة هايدي موسي طرحت سابقا ألبوما بعنوان "حنية الدنيا"، ويضم الألبوم 12 أغنية، وقد حقق نجاحا كبيرا من خلال موقع السوشيال ميديا. Advertisements

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