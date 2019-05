في عيد ميلاده الـ 79.. تعرف علي أهم محطات في حياة أل باتشِينُو

يحتفل اليوم الفنان العالمي أل باتشِينُو بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 79، فهو من مواليد يوم الخميس الموافق 25 أبريل من عام 1940، و قد بدأ نشاطه الفني عام 1967.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم العالمي أل باتشينو:-

1- وُلِد الفنان أل باتشِينُو فِي شرق حَيّ هَارلِم فِي مِنطَقة مانهاتَّن شمال مدِينة نيُويُورك، من ابوين إيطاليين الأصل، و لم يعش أل باتشينو حياة هادئة كما ظن البعض، حيث كان والده يخدم فِي الجيش أثناء الحرب العالمِيَّة الثَّانِية، كما إنفصل والديه، و هو في عمره الثاني.

2- التحق النجم باتشينو بمدرسة هيرمان ريدر للناشئين، و لكن

في المدرسة الثانوية كان قد ترك معظم فصوله باستثناء اللغة الإنجليزية، ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الثانوية للفنون المسرحية، بعد الحصول على القبول عن طريق الاختبار ولكن والدته رفضت ذلك القرار، ليغادر بعدها المنزل، تولى باتشينو وظائف متدنية الأجور، ثم عمل مرة واحدة في غرفة البريد لمجلة "Commentary".

3- دخل أل باتشينو بئر الأدمان حيث كان يدخن و يشرب الخمر في سن التاسعة، كما أصبح مدمناٌ لـ "الماريجوانا"، وهو في عمره الـ 13، و توفي اثنان من

أصدقائه المقربين من تعاطي المخدرات.

4- في عام 1962، توفيت والدته عن عمر 43 عامًا، و في العام التالي، توفي جد باتشينو، ليدخل بعدها في دائرة الأكتئاب.

5- بدأ أل باتشينو دخول عالم الفن في منتصف السبعينات، عندما اختاره المخرج فرانسيس فورد كوبولا للقيام بدور شخصية "مايكل كورليوني" زعيم المافيا في فيلم "The Godfather"، لتبدأ بعدها شهرته.

6- و من أبرز أعماله في عالم السينما: "Scarecrow"، "serpico"، "dog day afternoon"، "cruising"، "author"، "scarface"، "dick tracy"، "frankie and johnny"، "scent of a woman"، "two bits"، "the insider"، "people I know"، "gigli".

7- حصل النجم أل باتشينو علي العديد من الجوائز من بينهم: جائزة الأوسكار و جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل، و جائزة إيمي برايم تايم، لأفضل ممثل رئيسي، و جائزة سيسيل بي دوميل.