بالفيديو.. شيرين تطرح برومو "يا بتفكر يا بتحس"

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب برومو كليب "يا بتفكر يا بتحس"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "استنواقريب فيديو كليب "يا بتفكر يا بتحس" من مسلسل "خمسة ونص" على قناتي الرسمية في يوتيوب"، و
يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياءحفلها الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، و المقرر إقامته يوم السبت 27 أبريل من الشهر الجاري.
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