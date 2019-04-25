بالفيديو.. شيرين تطرح برومو "يا بتفكر يا بتحس"

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب برومو كليب "يا بتفكر يا بتحس"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "استنوا

قريب فيديو كليب "يا بتفكر يا بتحس" من مسلسل "خمسة ونص" على قناتي الرسمية في يوتيوب"، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياءحفلها الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، و المقرر إقامته يوم السبت 27 أبريل من الشهر الجاري.