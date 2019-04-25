كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفي عبده لـ "الخليج 365 الفني": ضربت بنتي بالقلم بسبب "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكدت الفنانة فيفي عبده، انها صفعت ابنتها عزة مجاهد بالقلم وكان القلم حقيقيا عندما صفعتها وذلك اثناء جمعهم في احدي المشاهد في مسلسل "مملكة الغجر".
وأضافت فيفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"ان المسلسل مختلف ويقدم حياة "الغجر" بشكل جديد، وتوجهت بالشكر لجميع فريق عمل المسلسل وتمنت النجاح وان ينال إعجاب الجمهور.
مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.