كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفي عبده لـ "الخليج 365 الفني": ضربت بنتي بالقلم بسبب "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت الفنانة فيفي عبده، انها صفعت ابنتها عزة مجاهد بالقلم وكان القلم حقيقيا عندما صفعتها وذلك اثناء جمعهم في احدي المشاهد في مسلسل "مملكة الغجر".

وأضافت فيفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"ان المسلسل مختلف ويقدم حياة "الغجر" بشكل جديد، وتوجهت بالشكر لجميع فريق عمل المسلسل وتمنت النجاح وان ينال إعجاب الجمهور.