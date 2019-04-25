كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاني في الألغام" على شاشة الحياة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة قنوات "الحياة" عن تقديم الفنان هاني رمزي، لبرنامج مقالب يحمل اسم "هاني في الألغام"، ومن المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

البرنامج الجديد يتم خلاله استضافة عدد من المشاهير، ومن ثمَّ يبدأ "هاني" مقالبه، حيث يفاجأ الضيوف بلحظات الرعب التي يعيشونها، في جو مليء بالإثارة والتشويق.

جدير بالذكر أن هاني رمزي سبق وأن تألق في تقديم برامج المقالب خلال السنوات الماضية، واستضاف العديد من المشاهير، سواء فنانين أو إعلاميين وكذلك نجوم الكرة، أبرزها: "هاني هز الجبل"، و"هبوط اضطراري"، و"هاني في الأدغال".