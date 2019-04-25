كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا يسخرون من صورة روبي مع نجم game of thrones والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سخرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الصورة التي تجمع كل من الفنانة روبي والممثل الأسكتلندي "هافثور بيورنسون" المعروف بتجسيد شخصية "الجبل" في المسلسل العالمي "صراع العروش".
التقطت الصورة ضمن كواليس تصوير فيلم "حملة فرعون" الذي يجمع الفنانين، وجاءت السخرية نتيجة الفرق الشاسع بين طولي النجمين.
"حملة فرعون" من انتاج محمد السبكي، وإخراج روؤف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته عمرو سعد وروبي ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون.