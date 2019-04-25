شاهدوا.. إليسا تمارس الرياضة مع كلبها

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 09:44 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تمارس الرياضة مع كلبها “ستار”.
وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: “ستار يمارس الرياضة معي”.
ولا شك في أن إليسا تحب كلبها كثيرا، وتحرص على نشر أغلب الأوقات التي تقضيها معه على صفحاتها.
من ناحية أخرى، كان موقع الفن قد علم بأن المفاجأة التي تحضرها إليسا للجمهور هي عبارة عن تصوير إعلان لماركة مجوهرات مهمة.
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