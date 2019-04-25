شاهدوا فيديو نادر.. هيفا وهبي في ملكة جمال لبنان 1992

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 09:44 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفا وهبي لحظة تتويجها عام 1992 ملكة لجمال الجنوب في ذلك الوقت وهو اللقب الذي فتح لها أبواب الشهرة والمجد وقد ظهرت بعدها في الإعلانات وكليب سلطان الطرب جورج وسوف.
وقد انتشر هذا الفيديو بشكل هائل على صفحات المتابعين، خصوصا وأن وهبي ظهرت بغاية الجمال، وقالت في الفيديو: “ما اشتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟”
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