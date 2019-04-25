استغرق بناؤه 5 سنوات.. شاهد قصر كيم كارداشيان الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، صورًا لقصر العارضة وممثلة برامج الواقع الشهيرة “كيم كارداشيان”، بعد الانتهاء من بنائه الذي استغرق أكثر من 5 سنوات.

وتكلف القصر الذي سيعيش فيه كاني ويست وكيم كارداشيان مع أولادهما الثلاثة نحو 15 مليون جنيه إسترليني في هوليوود، وقد أشرف الزوجان على بناء القصر الواقع في منطقة “هايدن هيلز” في هوليوود خطوة بخطوة.

ويتميز القصر ببناء ملعب كرة سلة وصالون وحمام سباحة، بالإضافة إلى أحواض استحمام كبيرة، ويقال إن الأمر استغرق عامين كاملين لحفر حمام سباحة، وأراد كاني ويست أن يكون بحيرة ولكن انتهى الأمر محدوداً كحوض سباحة واسع.

ويحتوي القصر الضخم على 8 غرف نوم و10 حمامات، وقد اشترى الزوجان المنزل المجاور لهما للتأكد من تمتع العائلة الشهيرة بخصوصية كافية، وتقول الصحيفة إن كيم وزوجها قد بذلا كل المجهود من أجل أن يجعلاه “منزل الأحلام المثالي” بحسب وصفهما.