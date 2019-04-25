نادين لبكي تردّ على حذف مشاهد من “كفرناحوم” في هذه الدولة العربية

متابعة بتجــــــــــــرد: عبّرت المخرجة نادين لبكي عن عدم رضاها عن الطريقة التي ظهر فيها فيلمها الجديد “كفرناحوم” في الصالات الكويتية، وذلك خلال افتتاحها العروض الأولى للفيلم في الكويت بعد أن زارت عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

وقالت مشيرةً الى استيائها من حذف بعض المشاهد: “لست راضية عن الفيلم بنسخته الحالية التي عرضت، خصوصًا في فترة الـ “مونتاج”، إذ كان من الممكن أن يأخذ اتجاهات مختلفة”، وتابعت: “أُزيلت مشاهد كثيرة، كما تم تقطيع وإخفاء الصوت في الكثير من المشاهد داخل الفيلم بسبب الشتائم”.

وأضافت: “هذه زيارتي الأولى للكويت، لذلك لا أمتلك وجهة نظر عن ذلك هنا، لكن بشكل عام يجب ألا يكون على الفن رقابة بالمطلق وهو أمر يجب علينا أن نعمل عليه في الوطن العربي”.