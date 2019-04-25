ميريام فارس تعتذر عن حفل الكويت.. وتكشف السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: ألغت شركة “ميريام ميوزيك” الخاصة بالنجمة ميريام فارس حفلة الأخيرة التي كان من المقرر إحياؤها بتاريخ 26 نيسان الجاري في الكويت في قاعة قصر حولي.
ونشرت فارس عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” منشورًا أوضحت فيه سبب إلغاء حفلتها، وكتبت: “تعلن شركة “ميريام ميوزيك” عن إلغاء حفلة النجمة ميريام فارس التي كان من المقرر إحياؤها بتاريخ 26 نيسان الجاري في الكويت في قاعة قصر حولي، وذلك بسبب إخلال الشركة المنظِّمة ببنود العقد الموقعة لغاية الحفلة. نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب مع ميريام إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في حينه. نشكر لكم تفهمكم”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب “قومي” الذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
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