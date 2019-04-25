رامي مالك في مواجهة جيمس بوند في أحدث أفلامه

سيشارك الممثل الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك، في فيلم جديد من سلسلة “جيمس بوند” وذلك بعدما أعلن اليوم عن فريق الممثلين المشاركين في الفيلم، الذي لم يكشف عن اسمه بعد، بالإضافة إلى الطاقم الفني في حفل أقيم في جامايكا.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم، وهو الخامس والعشرين ضمن سلسلة “جيمس بوند”، في دور السينما في أبريل/ نيسان 2020.

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل الشخصية التي سيجسدها مالك، الحائز على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “بوهيميان رابسودي”.

رامي مالك غاب عن الحفل لكنه اطل عبر فيديو مؤكداً أنه سيلعب دور “الشرير”.

تدور قصة الفيلم، حول السعي إلى الحصول على مساعدة من “جيمس بوند”، الذي ترك الخدمة كعميل سري ويستمتع حاليا بحياة هادئة في جامايكا، لإنقاذ العالم من خصم شرير غامض مرة أخرى.